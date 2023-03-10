الجيش اللبنانى: القبض على متورط بأعمال عنف فى بيروت

جدة - نرمين السيد - ألقى الجيش اللبنانى القبض على عنصر متورط فى أعمال عنف شهدتها منطقة الجناح بئر حسن بالقرب من مطار رفيق الحريرى الدولى بالعاصمة بيروت والتى تم خلالها إطلاق النار وقذائف "آر بى جى".





وأصدر الجيش اللبنانى أمس الخميس، بيانًا قال فيه إن دورية من المخابرات ألقت القبض مساء أمس على مواطن لمشاركته فى أعمال العنف وإطلاقه النار ورميه قذائف "آر بى جى"، كما دهمت منازل عدد من المطلوبين وضبطت داخلها أسلحة حربية خفيفة ومتوسطة وكمية من الذخيرة.

وأوضح أن دورية أخرى ألقت القبض على مواطن لوجود عدد كبير من مذكرات الضبط والإحضار بحقه بجرائم إطلاق النار وافتعال إشكالات وإصابة أشخاص بجروح.

وشدد الجيش اللبنانى على أن المتابعة تجرى لإلقاء القبض على بقية المتورطين فى أعمال العنف التى وقعت مساء أمس بالقرب من المطار، كما سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع المقبوض عليهم بإشراف القضاء المختص.