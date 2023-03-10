اليمن والأمم المتحدة يبحثان إجراءات لخطة معالجة خزان صافر

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقاء وزير النفط والمعادن اليمنى الدكتور سعيد الشماسى ووزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمنى أحمد عرمان، مع الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية فى اليمن ديفيد جريسلى وفريق عمله.

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ نت"، أكد وزير النفط والمعادن اليمنى إدراك كافة الجهات الرسمية بالحكومة الشرعية أهمية حل معضلة ملف الناقلة صافر والوصول الى مراحل متقدمة فى معالجة هذه المشكلة.. مشدداً على ضرورة أن تكون عملية سحب كميات النفط الخام تجرى بطريقة آمنة وتغطى كافة الجوانب.

وأشار "الشماسى" إلى نتائج اجتماعات رئيس الوزراء مع الحكومة الهولندية لحشد الموارد اللازمة لتمويل الخطة الأممية، مثمناً المساعى الذى يبذلها المنسق الإنسانى للأمم المتحدة وتحركه السريع لحل هذه المشكلة.

بدوره، أكد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمنى أن الحكومة تتعاطى بايجابية مع كافة القضايا المتصلة بالوضع الإنسانى وخصوصاً ملف خزان صافر وتحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع مكاتب الأمم المتحدة فى مختلف التدخلات والمشاريع، مطالباً بهذا الصدد من الأمم المتحدة والمجتمع الدولى ممارسة المزيد من الضغط على ميليشيات الحوثى للإسراع فى تنفيذ الخطة الأممية وحماية الملاحة البحرية فى اليمن والمنطقة من خطر الخزان العائم.

من جانبه، ثمن المسؤول الأممى نتائج النقاشات مع الجهات الحكومية وتجاوبها السريع فى معالجة ملف خزان صافر، ودعم جهود الأمم المتحدة لإنجاز خطة الناقلة النفطية المتهالكة بشكل عملى.