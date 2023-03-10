نتائج الاجتماع الثالث بين أمريكا وكوريا الجنوبية

جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان أمس الخميس، للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن ممثلى البلدين تبادلا المعلومات بشأن الأنشطة السيبرانية لـ كوريا الشمالية، بما فى ذلك سرقة العملات المشفرة وغسيل الأموال المرتبط بها، والأنشطة الاحتيالية لعمال تكنولوجيا المعلومات فى كوريا الشمالية المتمركزين فى الخارج، وفقا للموقع الرسمى للخارجية الأمريكية.
وتابع البيان أن أنشطة توليد العملات الأجنبية التى تقوم بها كوريا الشمالية توفر عائدات من أجل أسلحة الدمار الشامل غير المشروعة وبرامج الصواريخ الباليستية للنظام.
وأكد البيان أن قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تحظر على الدول الأعضاء السماح لمواطنى كوريا الشمالية بالتربح فى ولاياتها القضائية.
كما أكدت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية التزامهما بتوسيع التعاون بشكل كبير لمواجهة مجموعة من التهديدات الإلكترونية من كوريا الشمالية.
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