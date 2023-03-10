وزير إسرائيلى يقتحم الحرم الإبراهيمى فى الخليل

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك وسط إجراءات عسكرية مشددة فرضتها قوات الاحتلال فى المنطقة.
وقال مدير عام الحرم غسان الرجبى -فى تصريح صحفى- إن قوات الاحتلال فرضت إجراءات عسكرية مشددة على المصلين فى الحرم الإبراهيمى وفى محيطه، لتسهيل اقتحام الوزير الإسرائيلى للجزء المُغتصب من الحرم.
وأكد الرجبى أن هذا الاقتحام تعبير واضح عن تبنى حكومة الاحتلال للأعمال الإجرامية التى يقوم بها المستوطنون بحق المواطنين العزل والأماكن المقدسة، والتى ارتفعت وتيرتها بشكل كبير خلال اليومين الماضيين.
وإلياهو، عضو فى حزب "العظمة اليهودية" الذى يرأسه المتطرف إيتمار بن جفير.
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