بعد هجوم تل أبيب.. الاحتلال يداهم مستشفى بالقدس

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك بعد فترة قليلة من هجوم وقع فى تل أبيب وأسفر عن إصابة خمسة إسرائيليين بجروح بعضها خطيرة. وأفادت مصادر فلسطينية بالقدس بأن قوات الاحتلال داهمت عدة أقسام فى مستشفى المقاصد. وأغلقت قوات الاحتلال حاجز شوفة العسكرى جنوب شرق طولكرم، بشمال غرب الضفة الغربية، أمام السيارات المارة فى الوقت الذى تجمهرت فيه مجموعة من المستوطنين بالمكان، وقامت برشق السيارات بالحجارة، دون أن يبلغ عن إصابات أو أضرار.

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