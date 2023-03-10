عاجل.. شى جين بينج يؤدى اليمين رئيسا لـ الصين

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى نبأ عاجل لها بأن الزعيم الصينى شى جين بينج أدى اليمين كرئيس الصين عقب انتخابه اليوم الجمعة لولاية ثالثة بعد أن حصل على 2952 صوتا بالإجماع.





ووفقًا لشبكة "سى إن إن"، أعيد تعيين شى، الجمعة، كرئيس لمدة 5 سنوات أخرى من قبل الهيئة التشريعية الصينية فى تصويت تم إجراؤه فى قاعة الشعب الكبرى فى بكين.

ومن المقرر أن يوافق المندوبون على رئيس الوزراء الصينى الجديد غدًا السبت، فيما ذكرت الشبكة أنه من المتوقع أن يتم اختيار لى تشيانج، أحد أكثر رعايا شى ثقة، رئيسا للوزراء فى الصين.

كما أعاد المندوبون إلى المؤتمر الوطنى لنواب الشعب الصينى، الجمعة، تعيين شى رسميا رئيسا للجنة العسكرية المركزية.

ووافق المجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى يوم الجمعة على خطة شاملة لإصلاح المؤسسات التابعة لمجلس الدولة، بما فى ذلك تشكيل هيئة تنظيمية مالية ومكتب بيانات وطنى وتجديد وزارة العلوم والتكنولوجيا.

ومن المقرر أن يلقى شى كلمة فى الحفل الختامى للاجتماع البرلمانى يوم الاثنين، كما سيتحدث رئيس الوزراء الجديد مع الصحافة فى وقت لاحق من اليوم ذاته.