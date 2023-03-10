القاهرة الإخبارية تكشف عن عدد ضحايا حادث هامبورج (فيديو)

جدة - نرمين السيد - هامبورج
ومن جانبها، أصدرت الشرطة الألمانية بيانا عاجلاً، قالت فيه إن إطلاق النار الذى شهدته مدينة هامبورج منذ ساعات مجهول الدوافع.
وأوضحت الشرطة أن إطلاق النار وقع داخل كنيسة فى مدينة هامبورج شمال ألمانيا، وأسفر عن مقتل وإصابة عدة أشخاص.
وعلى صعيد متصل، لفتت هيئة الإذاعة الألمانية "دويتشه فيله" إلى مقتل أكثر من 6 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين فى حادث إطلاق النار، مشيرة إلى أن هناك عملية للشرطة واسعة النطاق جارية فى منطقة ألستردورف.
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