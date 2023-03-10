القوات الأوكرانية: تسجيل 128 غارة و41 اشتباكا قتاليا قرب باخموت

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "يوكرينفورم" الأوكرانية، قال سيرهى شيريفاتى المتحدث باسم المجموعة الشرقية للقوات الأوكرانية، إن القوات الروسية تواصل محاولتها الهجوم على منطقة باخموت ومنطقة مستوطنات أوريكوفو - فاسيليفكا ودوبوفو-فاسيليفكا وباخموت وإيفانيفسكى، ومناطق سكنية أخرى.

وتابع: "القوات الروسية قامت بإطلاق نيران راجمات الصواريخ والمدفعية، وخلال النهار، تم شن 128 غارة فيما اندلع 41 اشتباكا قتاليًا"، مضيفًا أن الروس فقدوا 127 جنديا وجرح 125 فى معارك باتجاه باخموت الخميس.

ووفقا للتقارير الأوكرانية فقد قضت القوات المسلحة الأوكرانية على حوالى 156 ألفا و 120 جنديا روسيا فى الفترة من 24 فبراير 2022 إلى 9 مارس 2023.