أمريكا وفرنسا تؤكدان استمرار دعمهما لـ أوكرانيا فى مواجهة روسيا

جدة - نرمين السيد - وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانًا عبر موقعها الإلكترونى، أمس الخميس، أفادت فيه بأن ذلك جاء خلال مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن ونظيرته الفرنسية كاثرين كولونا.
ومن جانبه، أكد بلينكن أهمية استمرار التعاون الوثيق بين واشنطن وباريس لتعزيز أهدافهما المشتركة للسلام والاستقرار والازدهار فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ وخارجها، بما يتماشى مع النظام الدولى القائم على القواعد.
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