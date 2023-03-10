إطلاق نار فى قلب تل أبيب

جدة - نرمين السيد - وقالت وسائل الإعلام ومنظمة "نجمة داوود الحمراء" إن شخصين نفذا الهجوم، وجرى إطلاق النار على أحدهما، وما يزال الآخر طليقا ويطلق الرصاص. واصدرت الشرطة الإسرائيلية بيانًا قالت فيه إن ملابسات حادث إطلاق النار ما تزال "قيد الفحص"، فيما ذكرت مصادر طبية إنها تتعامل مع إصابتين بحالة خطيرة.

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