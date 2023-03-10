زيلينسكى ورئيسة المفوضية الأوروبية يدينان الهجمات الصاروخية الروسية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اتصال هاتفى لـ زيلينسكى مع أورسولا فون دير لاين، حيث شجبا الهجمات الصاروخية الروسية اليوم. ورحب زيلينسكى بحزمة العقوبات الجديدة، واتفقا على مزيد من الضغط على روسيا، وفقا لما نقلته وكالة يوكرينفورم الأوكرانية.

كما ناقش الطرفان التقدم الذى أحرزته أوكرانيا فى تنفيذ توصيات مفوضية الاتحاد الأوروبى.

ووصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الهجوم الصاروخى الروسى الضخم الأخير على أوكرانيا بأنه جريمة حرب.

وفى تغريدة عبر تويتر قالت فون دير لاين: "تحدثت اليوم مع رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكى فى أعقاب الهجمات الصاروخية العشوائية على أوكرانيا الليلة الماضية. إن استهداف روسيا المتعمد للمدنيين وشبكة الطاقة جريمة حرب".. وأضافت: "إنها تعزز عزمنا المشترك على مواصلة التقدم فى جهود الإصلاح فى أوكرانيا".