القاهرة الإخبارية.. التهديدات العالمية للأمن الأمريكى فى 2023 (فيديو)

جدة - نرمين السيد - عرضت وكالة الاستخبارات الأمريكية، فى تقريرها السنوى، التهديدات التى تواجهها الولايات المتحدة، خلال العام الحالى، بالرغم من أن هذه التهديدات وإن كانت متوقعة إلا إن الأجهزة الأمنية رصدت تصاعد مخاطرها.





وحذر تقرير الوكالات الأمنية الأمريكية، الذى قدمته أمام لجنة الاستخبارات فى مجلس الشيوخ الأمريكى، من أن منافسة الولايات المتحدة وحلفائها فى أوروبا من جهة وروسيا والصين من جهة أخرى تضع العالم أجمع أمام سنوات وصفتها بأنها ستكون سنوات حرجة.

ونبهت الاستخبارات الأمريكية، من خطورة استمرار التعاون بين بكين وموسكو فى المجالات الدفاعية والتكنولوجية، ما اعتبره التقرير تحديًا للسياسات الأمريكية.

وركز التقرير على ما تمثله الصين من تهديد يتمثل فى قدرتها على تنفيذ هجمات إلكترونية على البنية التحتية الأمريكية، فضلًا عن سعيها الدائم لتطوير قدراتها العسكرية والتقنية، تحسبًا لأى مواجهة محتملة مع واشنطن.

رصدت الاستخبارت الأمريكية، فى تقريرها أن الصين تواصل استخدام قوتها العسكرية فى بحر الصين الجنوبى، وحذرت من أنها قد تزيد من عمليات عبور مضيق تايوان، وإطلاق صواريخ فوق الجزيرة، التى تعدها الصين جزءًا لا يتجزأ من أراضيها.

وبالنسبة للخطر الروسى، فإن واشنطن ترى أن موسكو تبقى التهديد الأكبر على مستوى الأمن الإلكترونى، وهو ما يجعلها قادرة على التأثير فى الانتخابات الأمريكية، وأشار التقرير إلى أن موسكو ستظل تحديًا مثيرًا للاهتمام وغير قابل للتنبؤ، خلال 10 سنوات المقبلة، كما حذر من أن احتمالات التصعيد الروسى قائمة حال وجود إخفاقات كبيرة للقوات الروسية فى أوكرانيا.

وقال إن روسيا ربما لا تسعى للصراع مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسى، لكن الحرب فى أوكرانيا تنطوى على مخاطر كبيرة لحدوث ذلك التصعيد.

التهديد الثالث، الذى حذرت منه المخابرات الأمريكية فى تقريرها كان إيران، وبحسب التقرير، ستكون طهران مصدرًا للاضطرابات من خلال دروعها المسلحة، فضلًا عن ما تمثله من تهديد للأمريكيين.