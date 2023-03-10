عاجل- القاهرة الإخبارية.. قتلى فى إطلاق نار بمدينة هامبورج الألمانية

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى نبأ عاجل لها، اليوم الخميس، بسقوط قتلى فى حادث إطلاق نار بمدينة هامبورج الألمانية.



جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى نبأ عاجل لها، اليوم الخميس، بسقوط قتلى فى حادث إطلاق نار بمدينة هامبورج الألمانية. وبحسب وسائل إعلام ألمانية، فإن هناك قتلى وجرحى فى عملية إطلاق نار بـ"كنيسة" فى حى "ألستر دورف" فى مدينة هامبورغ.

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