العالم اليوم - الدوري السعودي.. الاتحاد يفوز على النصر وينتزع الصدارة منه

انتم الان تتابعون خبر الدوري السعودي.. الاتحاد يفوز على النصر وينتزع الصدارة منه من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 10 مارس 2023 12:22 صباحاً - انتزع الاتحاد صدارة الدوري السعودي لكرة القدم من ضيفه النصر المتصدر السابق بفوزه عليه 1-صفر على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن منافسات المرحلة العشرين.

ويدين الاتحاد بالنقاط الثلاث إلى مهاجمه البرازيلي رومارينيو صاحب الهدف الوحيد (80).

ورفع الاتحاد رصيده إلى 47 نقطة ليستأثر بالصدارة، متقدماً بفارق نقطة عن النصر المتراجع للمركز الثاني.

بمواكبة 57244 مشجعاً، بدأ الاتحاد المواجهة بشراسة رغبة في خطف هدف مبكر، وكاد يحقق ذلك في الدقيقة الثالثة بعد جملة تكتيكية رائعة لتصل الكرة إلى عبدالرزاق حمد الله الذي لم يتعامل معها بالشكل الأمثل لتذهب لخارج الملعب.

وتلاعب حمد الله بمدافع النصر خلال هجمة مرتدة سريعة ومرر كرة إلى رومارينيو الذي سدد في اتجاه المرمى لكن الدفاع تدخّل وأنهى الخطورة.

تواصلت الأفضلية الاتحادية لكن من دون خطورة على مرمى نواف العقيدي، لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين سلباً.

واصل الاتحاد تفوقه مع انطلاق الشوط الثاني، وشكّل خطورة على المرمى النصراوي، فمرت رأسية البرازيلي برونو هنريكي بجانب المرمى (54)، قبل أن يتألق نواف العقيدي في التصدي لانفرادية حمد الله، ثم تمكن المدافع النصراوي الإسباني ألفارو غونزاليس في إبعاد كرة رومارينيو عن خط المرمى (57).

تتابع الصراع بين رومارينيو والعقيدي، حيث نجح الأخير في التصدي ببراعة لرأسية البرازيلي الخطيرة (63)، قبل أن يفك الهداف الاتحادي طلاسم المرمى النصراوي بتسجيله هدف التقدم بانفراده بالعقيدي بعد تمريرة متقنة من أحمد شراحيلي (82).

وسدد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع كرة صاروخية نجح حارس الاتحاد غروهي في التصدي لها، ليعلن عن تربع الاتحاد على صدارة الدوري بتفوقه في "كلاسيكو الكرة السعودية".

وفي مباراة ثانية، عاد فريق الشباب لسكة الانتصارات بعد فوزه على ضيفه الفيحاء 3-2 على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

تقدم الشباب بهدف للغابوني آرون بوبندزا إثر كرة وصلته من سانتي مينا (15)، وأضاف الأرجنتيني كريستيان جوانكا الثاني من هجمة مرتدة (36)، وسجل الهدف الثالث الإسباني سانتي مينا (39).

وسجل للفيحاء البرازيلي إياغو سانتوس خطأ في مرماه (45)، وأضاف النيجيري نواكايمي الثاني (53).

ورفع الشباب رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند 23 نقطة في المركز التاسع.

واقتنص الباطن ثلاث نقاط ثمينة في رحلة هروبه من قاع الترتيب بفوزه على ضيفه الخليج 1-صفر.

سجل هدف فوز الباطن، يوسف الشمري في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة.

ورفع الباطن رصيده إلى 9 نقاط واستمر في قاع الترتيب، بينما تجمد رصيد الخليج عند 16 نقطة في المركز الخامس عشر.

وتعادل الاتفاق مع ضيفه الوحدة 1-1 على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.

تقدم الوحدة عن طريق علاء آل حجي في الدقيقة 22، وعادل السويدي روبن كوايسون للاتفاق في الدقيقة 70 من ركلة جزاء.

ورفع الاتفاق رصيده إلى 23 نقطة في المركز التاسع، فيما يحتل الوحدة المركز الثالث عشر برصيد 21 نقطة.