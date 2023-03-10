العالم اليوم - جرحى بحادث إطلاق نار في تل أبيب.. والشرطة تعلن مقتل مسلح

انتم الان تتابعون خبر جرحى بحادث إطلاق نار في تل أبيب.. والشرطة تعلن مقتل مسلح من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 10 مارس 2023 12:22 صباحاً - أعلنت الشرطة الاسرائيلية ان فلسطينيا أطلق النار وأصاب ثلاثة أشخاص بوسط تل أبيب في وقت متأخر من الخميس.

وصرح وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بأنه تم "القضاء" على المسلح الذي أطلق النار قرب مقهى بشارع ديزنغوف في تل أبيب.

وقال بن غفير في بيان صادر عن مكتبه "هجوم خطير في تل أبيب (...) أهنئ الشرطي الذي قام في عمل شجاع بالقضاء على الإرهابي الخسيس وأنقذ العديد من الأرواح".

وقالت حماس في بيان إن منفذ إطلاق النار في تل أبيب من أعضائها.

جاء إطلاق النار في وقت تجمعت فيه حشود كبيرة بالخارج في مظاهرات مناوئة للحكومة.

كما جاء أيضا بعد ساعات من قتل الجيش الاسرائيلي ثلاثة فلسطينيين في الضفة الغربية.

وفي تسجيل مصور لهواة من تل أبيب يسمع طلق ناري متكرر، فيما يهرع عشرات من رجال الشرطة إلى المنطقة.

وقع إطلاق النار في شارع ديزينغوف الشهير فيتل أبيب، المليء بالمتاجر والمطاعم، والذي كان مكتظا ليل الخميس.

وقالت خدمة الانقاذ الاسرائيلية ( مدا) إن أحد الجرحى في حالة حرجة.

ونشرت صورة على وسائل التواصل الاجتماعي اظهرت ما يعتقد أنه المهاجم واقفا في وسط الشارع، وهو يصوب سلاحه.