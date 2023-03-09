بريطانيا تؤكد دعم الأوكرانيات جراء تأثير الحرب الروسية في منظمة الأمن والتعاون...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 مارس 2023 11:27 مساءً - قال السفير البريطاني لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا نيل بوش، اليوم الخميس، إن المملكة المتحدة تدعم بشدة النساء والفتيات الأوكرانيات اللواتي تأثرنا بشدة جراء الحرب الروسية على بلادهم.

وأضاف بوش - في بيان له خلال اجتماع المنظمة - وفقا لما اورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، "احتفل العالم باليوم العالمي للمرأة، مع أخذ ذلك في الاعتبار، سأركز بياني اليوم على التأثير المستمر للعملية الروسية لأوكرانيا على النساء والفتيات".

وتابع:"في الأشهر الأولى من الغزو الروسي، كان 90٪ من الذين أجبروا على مغادرة بلادهم، و60٪ من النازحين داخليًا، من النساء - غالبًا ما قاموا برحلات محفوفة بالمخاطر بينما كانت الصواريخ الروسية تتساقط، ومن بين أولئك الذين اتخذوا القرار الصعب بالبقاء، عانت العديد من النساء والفتيات من قسوة لا توصف على أيدي القوات الروسية، لن ننسى آلاف النساء والفتيات اللواتي قُتلن أو جُرحن نتيجة الحرب الروسية الوحشية وغير المبررة، بما في ذلك زميلتنا عضوة بعثة المراقبة الخاصة مارينا فينينا".

وأوضح البيان أن مارينا قتلت منذ أكثر من عام بقليل في 1 مارس 2022 عندما تعرضت خاركيف للقصف من قبل القوات الروسية، وهي تحاول ببساطة العثور على الطعام والإمدادات لعائلتها.

وأشار البيان إلى أن النساء الأوكرانيات وجدن أنفسهن كمقدمات رعاية ومقدمات رئيسيات ويتحملن مسؤولية إضافية عن أسرهن ومجتمعاتهن بعد فقدان أو غياب أفراد الأسرة الذكور.

ولفت إلى أنه "على الرغم من الرعب والصدمة اللذين عاناهما الكثير خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، أظهرت النساء والفتيات الأوكرانيات شجاعة ومرونة ملحوظة، حيث تعمل عشرات الآلاف من النساء في القوات المسلحة الأوكرانية وقوات الدفاع الإقليمية"، معربا عن فخره بشجاعة وإنسانية ومرونة جميع أولئك الذين يضمنون سماع الأصوات الأوكرانية في جميع أنحاء العالم.

وأضاف البيان أن "أمهات وبنات وأخوات وحماة أوكرانيا تظهر القوة والرحمة والنزاهة في دعم الدفاع عن بلدهم وشعبهم ومبادئهم في ظل ظروف كثيرة لا يمكن تصورها، إننا نظل في تواضع عميق لشجاعتهم وتصميمهم ونقف متحدين معهم اليوم وإلى الأبد".