كييف: روسيا تخطط لاستفزاز واسع النطاق على الحدود الأوكرانية-البيلاروسية

جدة - نرمين السيد - وذكرت المديرية العامة للاستخبارات بوزارة الدفاع الأوكرانية، حسبما نقلت وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، اليوم الخميس أن "معلومات تواترت تفيد بأن القيادة العسكرية السياسية الروسية تخطط لاستفزاز واسع النطاق على الحدود الأوكرانية-البيلاروسية فى المستقبل القريب".. مضيفة:"أنه لتغطية هذا الاستفزاز بالتفصيل، من المتوقع أن يصل المذيع الروسى فلاديمير سولوفيوف إلى بيلاروسيا، ومن المقرر تنظيم مؤتمر إذاعى وتليفزيونى وبث مباشر يوم 11 مارس فى الموقع لوسائل الإعلام الدعائية الروسية".

ووفقًا لبيانات الاستخبارات الأوكرانية، وصل بالفعل عدة مجموعات من الروس إلى بيلاروسيا لهذا الغرض.

ورجحت الاستخبارات الأوكرانية بأنه من المحتمل أن الروس يخططون لتدمير منشآت البنية التحتية مع احتمالات بوقوع إصابات فى صفوف المدنيين".

وتجدر الإشارة إلى أن الغرض من الاستفزاز هو "خلق رأى عام عدائى حول أوكرانيا بين مواطنى بيلاروسيا وضمان المشاركة الكاملة للقوات المسلحة فى البلاد فى الحرب إلى جانب روسيا".

وفى الوقت نفسه، تؤكد المديرية الرئيسية للاستخبارات بوزارة الدفاع أن أوكرانيا لا تجرى أى عمليات عسكرية فى أراضى بيلاروسيا.