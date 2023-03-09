جدة - نرمين السيد - وذكرت المديرية العامة للاستخبارات بوزارة الدفاع الأوكرانية، حسبما نقلت وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، اليوم الخميس أن "معلومات تواترت تفيد بأن القيادة العسكرية السياسية الروسية تخطط لاستفزاز واسع النطاق على الحدود الأوكرانية-البيلاروسية فى المستقبل القريب".. مضيفة:"أنه لتغطية هذا الاستفزاز بالتفصيل، من المتوقع أن يصل المذيع الروسى فلاديمير سولوفيوف إلى بيلاروسيا، ومن المقرر تنظيم مؤتمر إذاعى وتليفزيونى وبث مباشر يوم 11 مارس فى الموقع لوسائل الإعلام الدعائية الروسية".
ووفقًا لبيانات الاستخبارات الأوكرانية، وصل بالفعل عدة مجموعات من الروس إلى بيلاروسيا لهذا الغرض.
ورجحت الاستخبارات الأوكرانية بأنه من المحتمل أن الروس يخططون لتدمير منشآت البنية التحتية مع احتمالات بوقوع إصابات فى صفوف المدنيين".
وتجدر الإشارة إلى أن الغرض من الاستفزاز هو "خلق رأى عام عدائى حول أوكرانيا بين مواطنى بيلاروسيا وضمان المشاركة الكاملة للقوات المسلحة فى البلاد فى الحرب إلى جانب روسيا".
وفى الوقت نفسه، تؤكد المديرية الرئيسية للاستخبارات بوزارة الدفاع أن أوكرانيا لا تجرى أى عمليات عسكرية فى أراضى بيلاروسيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كييف: روسيا تخطط لاستفزاز واسع النطاق على الحدود الأوكرانية-البيلاروسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.