العالم اليوم - فيديو.. لحظة إطلاق النار في تل أبيب

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 9 مارس 2023 10:19 مساءً - وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إن ثلاثة أشخاص أصيبوا فيإطلاق نار في تل أبيب اليوم الخميس ويتلقون العلاج على أيدي خدمات الطوارئ، فيما أظهرت لقطات تلفزيونية أعدادا كبيرة من أفراد الشرطة والمسعفين في الموقع.

وأفاد مراسلنا بوقوع الحادث قرب مقهى بشارع ديزنغوف في تل أبيب.

وذكرت وسائل اعلام إسرائيلية بأن مقاطع الفيديو المتداولة من مكان الحادث تظهر وجود مسلحيين اثنين كانا يطلقا النار على مدنيين إسرائيليين.

وأعلنت الشرطة أنها "حيَّدت" مسلحا، مشيرة إلى أن الحادث قد يكون ناجما عن "عملية إرهابية"، وأصدرت تعليمات للمواطنين الإسرائيليين بعدم الاقتراب من موقع إطلاق النار .

ويرجح أن يكون المسلح الآخر طليقا، فيما لم يتسن على الفور الحصول على المزيد من التفاصيل.

وجاء الحادث في يوم شهد احتجاجات واسعة النطاق على خطة الحكومة الإسرائيلية لإصلاح النظام القضائي وتصاعدا للتوتر بالضفة الغربية.