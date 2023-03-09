أمطار غزيرة وفيضانات محتملة.. عاصفة تهدد ولاية كاليفورنيا الأمريكية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 مارس 2023 09:29 مساءً - يتعرض الملايين من سكان كاليفورنيا، للتهديد من اقتراب عاصفة قد تؤدي إلى هطول أمطار غزيرة وفيضانات واسعة النطاق في أجزاء كثيرة من الولاية، بما في ذلك بعض المناطق الجبلية المدفونة بالفعل تحت تساقط ثلوج شبه قياسي، وفقا لما أفادت به تقارير إعلامية.

وقال ويليام تشرشل خبير الأرصاد الجوية بمركز NWS للتنبؤ بالطقس: معظم مخاوف الفيضانات تتعلق بالمناطق المنخفضة المعرضة لارتفاع الأنهار والجداول السريعة.

ويقول الخبراء إن تواتر وشدة مثل هذه العواصف ونوبات الجفاف الشديد هي من أعراض تغير المناخ الذي يسببه الإنسان، حيث تجعل العواصف من الصعب إدارة إمدادات المياه الثمينة في كاليفورنيا مع تقليل المخاطر المتزايدة للفيضانات وحرائق الغابات.

وتأتي العواصف والفيضانات التي تلوح في الأفق في أعقاب وابل من تسع عواصف من هذا القبيل تسببت في فيضانات واسعة النطاق وانهيارات طينية وانهيارات صخرية وحفر في جميع أنحاء كاليفورنيا من أواخر ديسمبر وحتى منتصف يناير، ونُسبت 20 حالة وفاة على الأقل إلى العواصف السابقة.

الفيضانات تهدد ولاية كاليفورنيا

يمكن أن تتساقط الأمطار في المناطق الجبلية الداخلية وبعض النطاقات الساحلية التي غمرتها الثلوج في الأسابيع الأخيرة، وأضافت الخدمة أنه من المتوقع أن تصل إلى نحو 20 سم في جبال سانتا كروز، جنوب سان خوسيه، وما يصل إلى 25سم في جبال سانتا لوسيا، على طول الساحل بالقرب من بيج سور.

وتعرض أكثر من 15 مليون شخص في المناطق الحضرية حول خليج سان فرانسيسكو وساكرامنتو وأجزاء من المنطقة لهطول أمطار غزيرة وتحذيرات من الفيضانات من خدمة الأرصاد الجوية يوم الخميس. ستظل بعض الساعات والتحذيرات في كاليفورنيا سارية حتى يوم الأحد.

كما استعدت بعض مجتمعات الواجهات البحرية على طول الأنهار الرئيسية وروافدها لاحتمال أن تفيض الجداول المتضخمة بسبب الأمطار الغزيرة والجريان السطحي للثلوج الذائبة.