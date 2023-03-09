المملكة المتحدة تعلن إنشاء قاعدة عسكرية شمال النرويج

ويأتى هذا الإعلان وسط مخاوف بعد العملية الروسية فى أوكرانيا، وفق بيان لوزارة الدفاع البريطانية.
ويقع الموقع الذى تم إنشاؤه حديثًا، والمعروف باسم كامب فايكنج، على بعد حوالى 40 ميلاً جنوب ترومسو، بالقرب من قرية أوفيربيجد، شمال النرويج.
وستكون القاعدة قادرة على استيعاب جميع الأفراد من قوة مشاة البحرية الملكية النخبة بقيادة الكوماندوز والتى تستجيب للأزمات الناشئة فى أوروبا.
ووصفت البحرية الملكية البريطانية القوات بأنها "رأس رمح القطب الشمالى" و"الوحدة التى تلجأ إليها المملكة المتحدة عندما تحتاج إلى قوات قادرة على القتال فى ظروف الطقس البارد القاسية".
وقال البيان إن الكوماندوز يعتمدون على تراث حرب القطب الشمالى الذى يعود إلى الحرب العالمية الثانية، لكن مع عودة ظهور منطقة الشمال العليا كمسرح رئيسى، احتاجوا إلى منشآت جديدة للعصر الحديث.
وذكر بيان صادر عن البحرية الملكية أن "موقع المعسكر مثالى لردع التهديدات فى المنطقة ويقع حتى تتمكن المملكة المتحدة من الرد بسرعة إذا لزم الأمر لحماية الجناح الشمالى لحلف شمال الأطلسى وحليفه الوثيق النرويج".
"يقع المعسكر فى موقع استراتيجى بجوار قاعدة للقوات المسلحة النرويجية وبالقرب من القاعدة الجوية القائمة فى باردوفوس حيث تعمل قوة هليكوبتر كوماندوز".
وزودت النرويج، التى تشترك فى حدود 60 ميلا مع روسيا، أوكرانيا بمجموعة واسعة من المعدات العسكرية، بما فى ذلك المدفعية والذخيرة.
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