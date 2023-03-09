جدة - نرمين السيد - وقال البيت الأبيض -فى بيان له، إن الرئيس بايدن يريد فرض ضريبة نسبتها بالحد الأدنى 25% على أغنى الأغنياء الأمريكيين. وأشار إلى أن الضرائب المفروضة على الشركات فيعتزم الرئيس بايدن رفعها إلى 28%، بما يلغى إعفاءات ضريبية كبرى طبقت إبان عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البيت الأبيض: بايدن ينوى فرض ضرائب إضافية على أصحاب المليارات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.