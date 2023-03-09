العالم اليوم - جرحى بحادث إطلاق نار في تل أبيب

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 9 مارس 2023 09:22 مساءً - قالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إن ثلاثة أشخاص أصيبوا في إطلاق نار في تل أبيب اليوم الخميس ويتلقون العلاج على أيدي خدمات الطوارئ، فيما أظهرت لقطات تلفزيونية أعدادا كبيرة من أفراد الشرطة والمسعفين في الموقع.

ولم ترد تفاصيل على الفور بشأن ملابسات إطلاق النار الذي جاء في يوم شهد احتجاجات واسعة النطاق على خطة الحكومة الإسرائيلية لإصلاح النظام القضائي وتصاعدا للتوتر بالضفة الغربية. وأفاد مراسلنا بوقوع الحادث قرب مقهى بشارع ديزنغوف في تل أبيب. وأصدرت الشرطة تعليمات للمواطنين الإسرائيليين بعدم الاقتراب من موقع إطلاق النار .

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر جرحى بحادث إطلاق نار في تل أبيب .. في رعاية الله وحفظة