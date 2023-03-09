روسيا تُعاقب 144 شخصية من دول البلطيق
اعلنت وزارة الخارجية الروسية فرض عقوبات على 144 مسؤولاً وبرلمانيا في لاتفيا وليتوانيا وإستونيا، ردا على الضغط النشط الذي تمارسه دول البلطيق لفرض العقوبات ضد موسكو، والتدخل في شؤونها الداخلية ومنخرطون بتسليح كييف.
ونقلت وكالة تاس عن الخارجية الروسية اليوم القول أن قائمة المنع الروسية تشمل وزراء ونوابا برلمانيين وشخصيات عامة وصحفيين من دول البلطيق المذكورة.
وأضافت: "تم إدراج الوزراء والبرلمانيين الأكثر عدائية في قائمة العقوبات الروسية".
وجاء في بيان الخارجية: "تم اتخاذ هذه الخطوة ردا على الضغط النشط الذي تمارسه دول البلطيق لفرض العقوبات ضد روسيا، والتدخل في شؤونها الداخلية، والتحريض على المشاعر المعادية للروس".
وذكر البيان أيضا أن المشمولين بالعقوبات الروسية، يشاركون في الحملة البربرية التي شنّتها سلطات دولهم لإزلة النصب التذكارية للجنود السوفيت المحرّرين، واضطهاد السكان الناطقين بالروسية، ومحاولات إعادة كتابة التاريخ وتمجيد النازية، ومنخرطون في المسار الإجرامي للتصعيد في أوكرانيا وتزويد نظام كييف بالسلاح.
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