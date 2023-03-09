روسيا: سلامة المنشآت النووية فى محطة زابوريجيا النووية أولوية لموسكو

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 مارس 2023 08:27 مساءً - أكد ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، اليوم /الخميس/، أن سلامة المنشآت النووية في محطة زابوريجيا النووية، تمثل أولوية مطلقة لروسيا.

وحذر أوليانوف خلال اجتماع لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا،، وفقا لوكالة أنباء /تاس/ الروسية - من أن الخطر الرئيسي لانتهاك المبدأ الأول للأمن الذي طرحه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، يأتي من الهجمات والقصف الأوكراني لمنطقة زابوريجيا، مشددا على أن الجانب الروسي يبذل جهود محددة لضمان سلامة المنشآت والأمن النووي بشكل عام في محطة زابوريجيا.

وأشار ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، إلى أن موسكو وضعت برامج منهجية لترميم المباني والمعدات والبنية التحتية التي تضررت نتيجة لهجمات الجيش الأوكراني على محطة زابوريجيا النووية.