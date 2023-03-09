العالم اليوم - إعادة تشكيل مجلس إدارة مبادلة للاستثمار برئاسة منصور بن زايد

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 9 مارس 2023 08:20 مساءً - أصدر المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية، في أبوظبي، قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة.

ويضم المجلس في عضويته كلا من الشيخ ذياب بن محمد زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي عضوا منتدبا، وسهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، والدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعبدالحميد محمد سعيد، وسيف سعيد غباش أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

ومبادلة هي شركة استثمار سيادية، تابعة لإمارة أبوظبي، وهي تدير محفظة متنوعة من الأصول والاستثمارات داخل دولة الإمارات وخارجها.

وتبلغ قيمة الأصول التي تديرها "مبادلة للاستثمار" 284 مليار دولار، ويتبعها أكثر من 50 شركة تعمل في أكثر من 50 دولة حول العالم، كما أن لها 6 مكاتب عالمية، ومقرها الرئيسي في أبوظبي، بحسب موقعها الإلكتروني.