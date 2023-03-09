بولندا: لا يوجد خطر نووى على أراضينا بسبب الهجمات الروسية

جدة - نرمين السيد - أعلنت الوكالة الوطنية للطاقة الذرية فى بولندا، اليوم الخميس، أن الوضع فى محطة الطاقة النووية زابوريجيا الأوكرانية لا يشكل أى خطر على بولندا، على الرغم من أن المحطة فقدت إمكانية الوصول إلى إمدادات الطاقة الخارجية.





ونقلت صحيفة "ذا فيرست نيوز" البولندية عن بيان الوكالة القول إن المحطة فقدت قوتها بعد هجمات القوات الروسية وتعمل حاليًا على نظام طاقة إضافى يعمل بالديزل وله وقود كافٍ لمدة 10 أيام، إذا لم تتم استعادة الطاقة الخارجية للمحطة بحلول ذلك الوقت، فقد تعانى المحطة من انهيار، مما قد يؤدى إلى كارثة. وأضافت الوكالة أن مسافة المحطة عن بولندا "840 كم" كانت بمثابة ضمانة إضافية ضد التلوث النووى المحتمل. وفى السياق ذاته، دعا رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسى، اليوم الخميس، إلى إنشاء منطقة آمنة حول المحطة.

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