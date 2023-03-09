إعادة ربط محطة «زابوريجيا» للطاقة النووية بشبكة الكهرباء الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - أعلنت الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء فى أوكرانيا "أوكرينيرجو"، اليوم الخميس، إعادة ربط محطة "زابوريجيا" للطاقة النووية بشبكة الكهرباء، وذلك بعد أن كان قد تم فصلها بالكامل فى وقت سابق بسبب القصف الروسى.





وذكرت النبأ شبكة "سكاى نيوز" البريطانية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل. جدير بالذكر أن الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، كان قد حذر من أن فصل المحطة عن شبكة الكهرباء من جديد يجعلها على بعد خطوة من وقوع كارثة انبعاثات.

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