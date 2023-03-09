روسيا: سلامة المنشآت النووية فى محطة زابوريجيا النووية أولوية لموسكو

جدة - نرمين السيد - وحذر أوليانوف - خلال اجتماع لمجلس محافظى الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى فيينا،، وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية - من أن الخطر الرئيسى لانتهاك المبدأ الأول للأمن الذى طرحه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسى، يأتى من الهجمات والقصف الأوكرانى لمنطقة زابوريجيا، مشددا على أن الجانب الروسى يبذل جهود محددة لضمان سلامة المنشآت والأمن النووى بشكل عام فى محطة زابوريجيا.
وأشار ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية فى فيينا، إلى أن موسكو وضعت برامج منهجية لترميم المبانى والمعدات والبنية التحتية التى تضررت نتيجة لهجمات الجيش الأوكرانى على محطة زابوريجيا النووية.
يذكر أن محطة زابوريجيا النووية، التى تضم 6 مفاعلات، هى الأكبر فى أوروبا، وأعلنت روسيا السيطرة عليها فى مارس 2022، وبعد قرار ضم زابوريجيا -غير المعترف به دوليا- أصبحت أرض روسية وفقا للقانون الروسى.
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