العالم اليوم - وزير دفاع إسرائيل: علينا الاستعداد لأي عمل محتمل ضد إيران

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 9 مارس 2023 06:22 مساءً - قال وزيرالدفاع الأميركي، لويد أوستن إنه يشعر بقلق بالغ من التطور الذي تحرزه إيران في تخصيب اليورانيوم، بينما قال نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت إن من الضروري اتخاذ كل الإجراءات لمنع طهران من حيازة أسلحة نووية.

وأضاف أوستن في مؤتمر صحفي مشترك مع غالانت أنه أجرى مناقشة صريحة مع زعماء وقادة إسرائيل بشأن الحاجة إلى خفض التوتر مع الفلسطينيين.

من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن التهديد النووي الإيراني يتطلب من ا الاستعداد لكل مسارات العمل.

وأضاف أنه "من واجبنا هو اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع تسلح إيران النووي".

وقال مسؤول دفاعي أميركي كبير، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية الأمر، "الوزير أوستن قادر تماما على إجراء محادث اتحول القضيتين (الضفة الغربية وإيران)".

وأشار المسؤول إلى أن انشغال إسرائيل بالضفة الغربية "ينتقص من قدرتنا على التركيز على التهديد الاستراتيجي الحالي، وهو التقدم النووي الخطير لإيران واستمرار السياسة العدوانية إقليميا ودوليا".

ونقلت رويترز عن المسؤول الأميركي "أوستن ملتزم بأمن إسرائيل، لكن من السبل الرئيسية التي يمكننا من خلالها العمل معا وتعزيز تلك العلاقة هي أننا بلدان ديمقراطيان بينهما قيم مشتركة"، مضيفا أنهذه القيم تشمل الحق في الاحتجاج.