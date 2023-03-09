العالم اليوم - طلب الهند على الوقود يرتفع بـ5 بالمئة في فبراير

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 9 مارس 2023 06:22 مساءً - ارتفع طلب الهند على الوقود بأكثر من خمسة بالمئة على أساس سنوي في شهر فبراير الماضي، لكنه سجل أدنى مستوياته منذ شهر أكتوبر 2022.

وأظهرت بيانات من خلية التخطيط والتحليل البترولي بوزارة النفط الهندية، اليوم الخميس، أن استهلاك الوقود، وهو من المؤشرات على طلب النفط، قد بلغ 18.49 مليون طن.

وزادت مبيعات البنزين بنسبة 8.9 بالمئة، لتصل إلى 2.8 مليون طن.

كما تقلصت مبيعات غاز الطهي، أو غاز البترول المسال بنسبة 0.1 بالمئة إلى 2.39 مليون طن.

وأظهرت بيانات أولية لمبيعات الوقود في الأول من شهر مارس أن مبيعات زيت الغاز والبنزين ارتفعت في فبراير مقارنة بشهر يناير، ما يشير إلى نمو في النشاط الصناعي.

وقفزت مبيعات القار المستخدم في تمهيد الطرق في الهند بنسبة 21.5 بالمئة على أساس شهري، فيما انخفض استخدام زيت الوقود بما يزيد قليلا عن خمسة بالمئة في فبراير بالمقارنة بشهر يناير.