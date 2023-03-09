العالم اليوم - تسهيلات جديدة للحصول على تأشيرة السياحة إلى السعودية

انتم الان تتابعون خبر تسهيلات جديدة للحصول على تأشيرة السياحة إلى السعودية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 9 مارس 2023 06:22 مساءً - رحبت الهيئة السعودية للسياحة بالقرار الذي صدر، الخميس، متضمنا إتاحة تأشيرة الزيارة للمقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي، دون اشتراط مهن محددة.

يأتي ذلك في إطار "تقديم المزيد من التسهيلات، واستهداف شرائح أكبر لأداء العمرة، والاستمتاع بالوجهات السياحية، والفعاليات النوعية والعالمية حول المملكة؛ طوال العام"، وفق ما ذكرت وكالة "واس".

وتأتي هذه الخطوة في سياق القرارات المتوالية؛ والصادرة من وزارة السياحة؛ مستهدفة تقديم التسهيلات والوصول إلى المستهدفات الاستراتيجية، عبر جذب أعداد متزايدة من المعتمرين والسياح ورواد الأعمال؛ للوصول إلى 100 مليون زيارة سنوية بحلول عام 2030.

وبإمكان الراغبين في زيارة المملكة؛ زيارة الموقع الإلكتروني لروح السعودية (visitsaudi.com) للاطلاع على المزيد من المعلومات، عن التسهيلات المقدمة والوجهات السياحية الفريدة والتجارب الملهمة والباقات والعروض المقدمة وأجندة الفعاليات المقامة طوال العام.

كما يمكن لقاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ زيارة المنصة الحكومية الموحدة "نُسُك" (nusuk.sa) والتي أطلقتها مؤخرا الهيئة السعودية للسياحة؛ بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية السعودية 2030، بهدف تطوير تجربة ضيوف الرحمن، وتيسير إجراءات قدومهم لأداء العمرة والزيارة من جميع أنحاء العالم.