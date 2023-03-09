نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الملكة رانيا تقيم حفل حناء للأميرة ايمان بنت عبدالله .. صور على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 9 مارس 2023 06:09 مساءً - دوت الخليج :- بمناسبة قرب زفاف صاحبة السمو الملكي الأميرة إيمان بنت عبدالله على السيد جميل الكساندر ترميوتس، أقامت جلالة الملكة رانيا العبدالله مساء أمس في قصر الحسينية حفل حناء لسمو الأميرة إيمان.

وحضر حفل الحناء العديد من صاحبات السمو الملكي الأميرات، وخطيبة سمو الأمير الحسين بن عبدالله ولي العهد الآنسة رجوة ال سيف، ومدعوات من مختلف محافظات المملكة.

واشتمل الحفل على معزوفات وأغاني تراثية وشعبية أردنية قدمتها فرقة نايا التي تعتبر أول فرقة نسائية في المملكة الأردنية الهاشمية.