باحث لـ «القاهرة الإخبارية»: الهجوم الروسى جاء ردا على حادثة قرية بريانسك

جدة - نرمين السيد - قال صدقى عثمان الباحث فى الشؤون الروسية، أن وزارة الدفاع الروسية قالت إن هجوم اليوم الموسع على كل المدن الأوكرانية، هو ردا على هجوم مرتزقة لم تعترف بهم الحكومة الأوكرانية على قرية بريانسك، والذى أسفر عن مقتل مواطنين روسيين.





وتابع عثمان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دانيا الحسينى فى برنامج "منتصف النهار" على شاشة القاهرة الإخبارية، أن حادثة بريانسك شكلت خطرا على الداخل الروسى، وأعطت انطباعا أن القوات الأوكرانية قادرة على دخول الحدود السورية وتنفيذ هجمات، ذلك بالتزامن مع استهداف درونات الداخل الروسى لتنفيذ هجمات. ولفت إلى أن وزارة الدفاع الروسية قالت إنها ردت على هذه الهجمات، لكن المفارقة أن مجموعة مرتزقة مجهولين قاموا بالدخول داخل الأراضى الروسية والتقطوا صورا داخل أراضى روسيا وأذاعوها فى استعراض على قدرتهم على تخطى الحدود. وذكر أن الروس يخشون أن تتسبب هذه المجموعات "المجهولة" فى تنفيذ ضربات ضد المدنيين الروس، وحذرت وسائل الإعلام الروسية من وجود حشود بالعشرات لهذه القوات المجهولة على الحدود الروسية، يخشون أن تشن هجمات.

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