العالم اليوم - السعودية تسجل فائضا في الميزانية بـ27.7 مليار دولار في 2022

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 9 مارس 2023 05:20 مساءً - قالت وزارة المالية السعودية، الخميس، إن المملكة سجلت فائضا في الميزانية بلغ 103.9 مليار ريال (27.7 مليار دولار) في 2022، بزيادة عن التقديرات السابقة عند 102 مليار ريال.

وأضافت الوزارة أن الإيرادات النفطية سجلت حوالي 857.3 مليار ريال في 2022.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر السعودية تسجل فائضا في الميزانية بـ27.7 مليار دولار في 2022 .. في رعاية الله وحفظة