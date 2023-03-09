تظاهرات غاضبة تجتاح كيان العدو الصهيوني

تظاهرات غاضبة تجتاح كيان العدو الصهيونياجتاحت كيان العدو الصهيوني، اليوم الخميس، مظاهرات عارمة تحت عنوان "يوم مناهضة الديكتاتورية" للاحتجاج على مضي حكومة نتنياهو المتطرفة قدما في تمرير خطتها بشأن القضاء والتي تصفها المعارضة بأنها "انقلاب على الديمقراطية".

وأفاد إعلام العدو الصهيوني بأنه في خطوة غير مسبوقة، قامت مجموعات من جنود الاحتياط في بحرية العدو الصهيوني، بإغلاق ميناء حيفا أمام حركة الملاحة احتجاجا على "الإصلاحات القضائية".

كما أغلقت مجموعة من وحدات الاحتياط في جيش العدو بالباطون (مكعبات الأسمنت المسلح) مدخل معهد الأبحاث كوهيلت في القدس المحتلة.

ووفقاً لموقع "تايمز أوف إسرائيل" الصهيوني.. يتضمن اليوم خططا لإغلاق الطرق حول مطار بن غوريون في محاولة لعرقلة وصول رئيس وزراء الكيان المحتل بنيامين نتنياهو إلى هناك من أجل التوجه إلى إيطاليا في زيارة رسمية.

كما يشمل الحراك مسيرات وإضرابات مؤقتة في أماكن العمل، وإغلاق الطرق الرئيسية وتعطيل خدمات القطارات، والتجمعات أمام منازل كبار المسؤولين في الحكومة اليمينية المتطرفة.

