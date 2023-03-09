العالم اليوم - تباين في أسواق المنطقة بعد تصريحات رئيس الفيدرالي

انتم الان تتابعون خبر تباين في أسواق المنطقة بعد تصريحات رئيس الفيدرالي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 9 مارس 2023 04:19 مساءً - تباين أداء الأسهم بالأسواق الخليجية، الخميس، بعد التصريحات المائلة للتشديد من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن رفع أسعار الفائدة بشكل أسرع، مما نال من معنويات المستثمرين، لكن بيانات اقتصادية قوية دفعت المؤشر السعودي إلى إغلاق على زيادة.

وتمسك رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول برسالته بشأن رفع أسعار الفائدة بوتيرة أعلى وربما أسرع، وذلك خلال جلسة استماع أمس الأربعاء.

وتأثرت أسعار النفط، التي ترتبط بها تحركات الأسواق المالية الخليجية بشكل وثيق، ببيانات نمو فاترة من الصين وبسبب مخاوف من أن ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة قد يبطئ النمو الاقتصادي العالمي، مما يضغط على الطلب على النفط.

تحركات الأسهم

ارتفع مؤشر الأسهم السعودية القياسي بنسبة 0.5 بالمئة، مدعوما بمكاسب في جميع القطاعات تقريبا في مقدمتها أسهم القطاع المالي والطاقة، مع تقدم سهم مصرف الراجحي 1.4 بالمئة، فيما ارتفع سهم شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط، التي من المقرر أن تعلن أرباحها السنوية يوم الأحد، 0.9 بالمئة.

ونما الاقتصاد السعودي بنسبة 5.5 بالمئة على أساس سنوي في الربع الرابع من 2022، بزيادة طفيفة عن المتوقع، إذ عزز النشاط غير النفطي النمو الإجمالي.

وقال أحمد نجم رئيس أبحاث السوق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى "إكس.إس دوت كوم" إن البيانات الاقتصادية القوية دعمت المعنويات على الرغم من حالة الضبابية بشأن شهادة باول وأسعار النفط المتقلبة.

وفي أبوظبي، تراجع المؤشر الرئيسي 0.8 بالمئة، وهو ثالث يوم من التراجع على التوالي، متأثرا بانخفاض 3.3 بالمئة لسهم أكبر بنك في البلاد أبوظبي الأول، وهو أكبر انخفاض له خلال اليوم في أكثر من شهر.

كما تراجع مؤشر الأسهم الرئيسي في شوق دبي بنسبة 0.5 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية في مصر على زيادة 0.9 بالمئة.