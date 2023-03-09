«الأوكرانى للحوار»: 95% من سكان باخموت يغادرون المدينة بسبب قصف روسيا

جدة - نرمين السيد - قال عماد أبو الرب، رئيس المركز الأوكرانى للحوار، من كييف، إنه بسبب القصف الروسى لمدينة باخموت واستهداف المدنيين الأوكرانيين غادر معظم السكان المدينة، وتبقى حوالى 4 آلاف شخص، يمثلون 5% من السكان بالمدينة، رفضوا المغادرة تحت أى ظرف وأن يعيشوا فى منازلهم، بدلًا من أن يصبحوا مهجرين أو نازحين سواء فى الداخل الأوكرانى أو أوروبا.





وأضاف أبوالرب، فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، أنه فى الثانية صباحًا استيقظنا على صافرات إنذار استمرت لأكثر من 7 ساعات وتعد هى الأولى منذ العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا. وأشار إلى أن الشارع الأوكرانى يرى أن هناك عجزًا وفشلًا للقوات الروسية فى حسم معركة باخموت، وتحاول أن تبحث عن أى صورة تظهر فيها قوتها، من خلال استهداف المدنيين بهذه الصواريخ وليس فى ميدان الجبهة العسكرية.

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