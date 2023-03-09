وزير خارجية فلسطين يحذر من أى استفزازات إسرائيلية خلال رمضان

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى رياض المالكى، أن سياسات الحكومة الإسرائيلية لا تتغير فى النهج المتبع مع الفلسطينيين، معربا فى الوقت نفسه عن إدانته الشديدة لاستمرار إسرائيل فى هدم المنازل والقرى فى القدس المحتلة.





وقال المالكى ـ إن "إسرائيل لا تعترف بحق الفلسطينيين فى الوجود ولا بحقهم فى تقرير المصير"، محذرا من عواقب أى استفزازات إسرائيلية مع قرب حلول شهر رمضان المبارك. ويأتى هذا التصريح فى الوقت الذى رحب فيه مجلس جامعة الدول العربية بالجهود الحثيثة التى تبذلها مصر والمملكة الأردنية بهدف إعادة القضية الفلسطينية على رأس أولويات المجتمع الدولى. وحث المجلس المجتمع الدولى على ممارسة الضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، للانخراط فى مفاوضات سلام جادة على أساس المرجعيات الدولية المتفق عليها، ودعم تلك الجهود من منطلق مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للدول العربية.

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