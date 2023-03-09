ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيار الأرضى بـ إندونيسيا إلى 30 قتيلا

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية - اليوم الخميس، أنه مازال هناك 24 شخصا فى عداد المفقودين، فيما دفعت السلطات بأكثر من 200 من فرق الإنقاذ للمساعدة فى جهود البحث عقب الانهيار الأرضى الذى وقع يوم الإثنين الماضى، وتسبب فى دفن 30 منزلا تحت أطنان الطين التى بلغ عمقها 4 أمتار.

يشار إلى أن إندونيسيا معرضة للانهيارات الأرضية خلال موسم الأمطار التى تسبب هطولها لفترات طويلة فى حدوث فيضانات فى مناطق مختلفة من البلاد.