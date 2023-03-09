تصريح جديد من بولندا بشأن إرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف الوزير - فى إفادة صحفية اليوم الخميس، نقلتها وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية: "نحن ندعم أوكرانيا فى التحالف الدولى.. فبالإضافة إلى 14 دبابة ليوبارد بولندية، تضم هذه الكتيبة أيضًا أربع دبابات من كندا، وثمانى دبابات من النرويج، وست من إسبانيا".
وتابع الوزير البولندى قائلاً إنه يتفاوض مع نظيرته الإسبانية مارجريتا روبليس فيرنانديز، لتزويد أوكرانيا بدبابات أخرى، مضيفًا أن تدريب القوات الأوكرانية على دبابات ليوبارد 2 قد اكتمل فى بولندا.
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