وزير خارجية كينيا: التعاون مع مصر أمر حيوى

جدة - نرمين السيد - وقال وزير خارجية كينيا، إننا "نمتلك تاريخا من الصداقة مع مصر ونسعى لتطويره"، مضيفا أن "التعاون مع مصر أمر حيوى". وتابع أننا نرحب بالاستثمارات والمنتجات المصرية فى بلادنا، ونسعى لتوسيع أطر التجارة البينية. كما أكد أن بلاده تتفهم الشواغل المصرية حول مياه النيل، بحسب ما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

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