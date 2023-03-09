إصابة 3 أشخاص فى انفجار غاز بـ روسيا

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الطوارئ الروسية فى بيان، اليوم الخميس، إن الانفجار حدث فى مبنى سكنى يضم خمسة طوابق، وأدى إلى تضرر طابقين منها.
وأوضح البيان، أنه تم إنقاذ 8 أشخاص من المبنى المنكوب، منوها بأن عملية الإنقاذ مستمرة بمشاركة حوالى 182 شخصا و36 قطعة من المعدات.
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