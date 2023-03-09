الدفاع الروسية: قواتنا وجهت ضربات انتقامية ردا على حادث بريانسك

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الدفاع الروسية، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، إن "قواتنا أصابت البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا".
وبحسب الإعلام الروسى، فإن مجموعة أوكرانية كانت قد تسللت إلى مقاطعة بريانسك الروسية منذ أسبوع، واحتجزت مواطنين كرهائن، مشيرا إلى أن قوات الأمن الروسية اشتبكت مع مخربين أوكرانيين احتجزوا الرهائن.
وقال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، حينها إن "ما حدث فى بريانسك هجوما إرهابيا"، مشيرا إلى أن المسلحين أطلقوا النار على المدنيين.
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