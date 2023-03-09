العالم اليوم - جائزة الشيخ زايد للكتاب تعلن قوائمها القصيرة في ثلاثة فروع

انتم الان تتابعون خبر جائزة الشيخ زايد للكتاب تعلن قوائمها القصيرة في ثلاثة فروع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 9 مارس 2023 02:16 مساءً - أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب في الإمارات، اليوم الخميس، القائمة القصيرة لثلاثة من فروعها التنافسية في الدورة السابعة عشرة وهي فروع الآداب، والمؤلف الشاب، والفنون والدراسات النقدية.

وضمت القائمة القصيرة لفرع الآداب 3 أعمال هي "لقطائع - ثلاثية ابن طولون" للروائية المصرية ريم بسيوني، والسيرة الذاتية "إلى أين أيتها القصيدة" للشاعر والأكاديمي العراقي علي جعفر العلاق، ورواية "افرح يا قلبي" للبنانية علوية صبح.

وضمت القائمة القصيرة لفرع المؤلف الشاب ثلاثة أعمال أيضا هي "فوق جسر الجمهورية" للعراقية شهد الراوي، وكتاب "الوحل والنجوم" للمصري أحمد لطفي، ورواية "نهاية الصحراء" للجزائري سعيد خطيبي.

أما القائمة القصيرة لفرع الفنون والدراسات فضمت الأعمال التالية "مرائي النساء: دراسات في كتابات الذات النسائية العربية" للتونسية جليلة الطريطر، و"صور الوجود في السينما والفلسفة" للمغربي محمد نور الدين أفاية، و"المؤلفات الموسيقية العربية الراهنة بين المقامية والتونالية" للتونسي فاخر حكيمة.

وأشار الموقع الرسمي للجائزة في بيان إلى أن فرع المؤلف الشاب جذب أكبر عدد من المشاركات هذا العام بلغت 954 بنسبة شكلت 30 بالمئة من إجمالي المشاركات فيما جاء فرع الآداب في المركز الثاني بمشاركات بلغت 688 مشاركة شكلت نسبة 22 بالمئة.

ويبلغ إجمالي القيمة المالية للجائزة التي ينظمها مركز أبوظبي للغة العربية 7 ملايين درهم إماراتي، بواقع 750 ألف درهم للفائز في كل من الفروع الثمانية للآداب، والمؤلف الشاب، والترجمة، والدراسات النقدية، وأدب الطفل، والنشر والتقنيات الثقافية، والثقافة العربية في اللغات الأخرى، والتنمية وبناء الدولة، بينما يحصل الفائز في فرع شخصية العام الثقافية على مليون درهم.