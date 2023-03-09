العالم اليوم - وزير خارجية روسيا: موسكو تعتبر تمديد اتفاق الحبوب "معقدا"

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 9 مارس 2023 02:16 مساءً - وصف وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، الخميس المفاوضات الهادفة إلى تمديد اتفاق الحبوب لاستئناف تصدير الحبوب الأوكرانية، بأنها "معقدة".

وأكد أن بنود الاتفاق التي تعود بالفائدة على روسيا "لم تطبق على الإطلاق"، مضيفا "إذا لم يطبق سوى نصف بنود الاتفاق، فإن مسألة تمديده تصبح معقدة إلى حد ما".

وفي نفس السياق، قال الكرملين، الخميس، إنه لا تزال هناك "أسئلة كثيرة" مطروحة فيما يتعلق باتفاق تصدير الحبوب، وإنه لا توجد خطط حالية لإجراء محادثات بين الرئيس فلاديمير بوتين وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين "لا تزال هناك أسئلة كثيرة حول المستقبلين النهائيين وأسئلة حول وجهة أغلب الحبوب. وبالطبع، أسئلة حول الجزء الثاني من الاتفاقيات معروف جيدا للجميع".

وسمحت مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب التي توسطت فيها الأمم المتحدة وتركيا في يوليو الماضي بتصدير الحبوب من ثلاثة موانئ أوكرانية. وتم تمديد الاتفاق في نوفمبر وسينتهي أجل العمل به في 18 مارس إذا لم يتم التوافق على تمديده.

ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، إلى تمديد اتفاق تصدير الحبوب من موانئ البحر الأسود.

وقال زيلينسكي بعد محادثات مع غوتيريش في كييف إن مبادرة حبوب البحر الأسود ضرورية للعالم. وشدد غوتيريش على أهمية الاتفاق بالنسبة للأمن الغذائي وأسعار الأغذية عالميا.

وأشارت روسيا، التي رفعت الحصار عن ثلاثة موانئ أوكرانية على البحر الأسود بموجب الاتفاق، إلى ضرورة إزالة عقبات أمام صادراتها الزراعية قبل أن تسمح باستمرار الاتفاق.

وفرضت الدول الغربية عقوبات صارمة على روسيا بسبب حربها ضد أوكرانيا منذ أكثر من عام. وعلى الرغم من أن صادرات الأغذية والأسمدة الروسية لا تخضع للعقوبات، تقول موسكو إن القيود المفروضة على مدفوعاتها والخدمات اللوجستية والتأمين تشكل "عائقا" أمام الشحنات.