شكرى: نسعى لتدعيم العلاقات المشتركة مع الجانب الكينى

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الكينى بثته "القاهرة الإخبارية": "أتيحت الفرصة لإجراء محادثات ثنائية موسعة بوجود إرادة سياسية قوية التى أطلقت خلال محادثة بين رئيسى البلدين، والرغبة المشتركة فى العلاقات الثنائية وتدعيمها والارتقاء بها بدرجات أعلى، والفكر المشترك فيما يتعلق بضرورة التكامل بين الدول الإفريقية الشقيقة واعتمادها المتبادل على بعضها البعض لتحقيق آمال وطموحات شعوبها فى التنمية".
وتابع شكرى: "عمق العلاقات والرغبة المشتركة فى تدعيمها والارتقاء بها إلى درجات أعلى، وكذلك الفكر المشترك فيما يتعلق بضرورة التكامل بين الدول الإفريقية الشقيقة، واعتمادها المتبادل على بعضها البعض لتحقيق التكامل وتحقيق طموحات شعوبها وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام والتنمية، وهذا التبادل والاعتماد المشترك هو السبيل لمواجهة كثير من التحديات المشتركة".
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