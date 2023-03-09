العالم اليوم - السعودية: مستعدون للتوسط في الأزمة الروسية الأوكرانية

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 9 مارس 2023 01:19 مساءً - قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، الخميس، إن السعودية مستعدة للتوسط في الأزمة الروسية الأوكرانية، فيما ذكر نظيره الروسي سيرغي لافروف أن موسكو لا ترى أي رغبة من الجانب الأوكراني في إجراء حوار جدي للتوصل لاتفاق.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك، ذكر فيصل بن فرحان أن السعودية مستعدة للتوسط في الأزمة الروسية الأوكرانية، مضيفا "نؤكد تأييد كل المواقف الداعمة للتوصل لحل سياسي في أوكرانيا".

وأوضح: "نؤكد على أهمية العلاقة مع روسيا.. ونحرص على استقرار أسواق الطاقة العالمية".

كما أوضح وزير الخارجية السعودي: "نسعى للتوصل لاتفاق سلام في اليمن وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار يعقبه حوار سياسي".

وأبرز: "يجب البحث عن سبيل لتحقيق السلام فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية".

من جهته، قال لافروف: "لا نرى أي رغبة من الجانب الأوكراني في إجراء حوار جدي للتوصل لاتفاق"، مضيفا "اتفقنا مع السعودية على أن الحل السياسي عبر الحوار هو الخيار الأفضل في كل القضايا".

وتابع: "ندعم كل الجهود لحل القضية الفلسطينية، إذ لا يمكن تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط دون حلها".

وأضاف: "بحثت مع الجانب السعودي الجهود السياسية لحل الأزمة السورية ونأمل في عودة سوريا إلى الجامعة العربية ورفع كل العقوبات المفروضة على دمشق".

وأردف قائلا: "نسعى بالتنسيق مع السعودية إلى التوصل لحل سياسي في اليمن"، مشيرا إلى أن روسيا تعمل على تحقيق التوازن في السوق الدولية للطاقة بالتعاون مع السعودية.