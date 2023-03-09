العالم اليوم - منطقة آمنة بزابوريجيا.. هل تنجح الأمم المتحدة بإقناع روسيا؟

انتم الان تتابعون خبر منطقة آمنة بزابوريجيا.. هل تنجح الأمم المتحدة بإقناع روسيا؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 9 مارس 2023 01:19 مساءً - تدخل الأمم المتحدة في اختبار جديد للأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا، بالدعوة إلى ضرورة إنشاء منطقة منزوعة السلاح بمحيط محطة الطاقة النووية في زابوريجيا، حيث أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن استعداد المنظمة الدولية للقيام بدور الوسيط من أجل هذا الهدف.

فمن العاصمة الأوكرانية كييف، طالب غوتيريش بـ"ضرورة الحوار والوصول إلى صيغة تفاهم حول تلك المنطقة، وإعادة تشغيل المحطة وحمايتها من حدوث أية كارثة نتيجة القصف المتواصل في محيطها"؛ عقب سيطرة القوات الروسية عليها بعد فترة وجيزة من انطلاق العملية العسكرية في أوكرانيا في فبراير 2022.

ماذا تعرف عن محطة زابوريجيا؟

تقع على حافة مدينة إنرهودار جنوب شرقي أوكرانيا.

تم تصميمها منذ زمن الاتحاد السوفيتي السابق، وبدأ العمل في تشييدها عام 1980.

هي الأكبر في أوروبا وواحدة من أكبر 10 محطات طاقة في العالم .

تحتوي على 6 مفاعلات تسمى مفاعلات "القدرة المائية-المائية في.في.إي.آر-1000 في-320 ".

تعمل باليورانيوم 235، الذي يقدر نصف عمره بأكثر من 700 مليون سنة.

تغطي 20 بالمئة من استهلاك أوكرانيا للكهرباء، وتقع على نهر دنيبر، رابع أطول نهر في أوروبا.

ويرى خبراء تحدثوا لموقع "دوت الخليج"، أن "الحديث عن إنشاء منطقة آمنة، دائما ما يصل لطريق مسدود، وذلك منذ بداية الحرب واحتدام المعارك حول زابوريجيا".

ويقول المتخصص بالسياسية الدولية بجامعة تافريسكي الأوكرانية، نعومكن بورفات، إنه "بعد عام من الحرب وصمود كييف حتى الآن، يجعل الحديث عن إنشاء تلك المنطقة أمرا ممكنا، فموسكو لا تستطيع حتى الآن حسم أية جبهة من الجبهات بشكل نهائي".

أهداف أوكرانيا

حسب بورفات، فإن أوكرانيا تسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، من خلال إنشاء هذه المنطقة الآمنة، مضيفا:

هدفان رئيسان تشعى لتحقيقهما كييف من خلال بوابة الأمم المتحدة، هما تأمين محطة زابوريجيا، وتجديد اتفاق الحبوب"، وهذا ما قيل بشكل مباشر خلال زيارة غوتيريش لكييف، حيث التقى الرئيس فولوديمير زيلينسكي .

"نتيجة استهداف موسكو الممنهج للبنية التحتية ومراكز الطاقة، أصبح من الضروري إنشاء منطقة آمنة في محيط محطة زابوريجيا، إلى جانب سعي أوكرانيا إلى تشغيلها للمساهمة في تعويض جزء من الطاقة التي تحتاجها كييف".

هدف أخر لكييف من تلك المنطقة بعيدا عن الطاقة، وهي منع تقدم القوات الروسية في جبهة الجنوب، وعدم تكرار ما يحدث في جبهة باخموت وحصارها، وبذلك تضمن أوروبا عدم ترهيبها من جانب موسكو بالخطر النووي .

ففي حالة تلف المفاعل بالمحطة، الجهاز الذي يولد الطاقة في محطة للطاقة النووية، والمبنى الذي يحتوي عليه، فقد يتسبب ذلك في ارتفاع درجة حرارة المفاعل وانصهار قلبه؛ كما يمكن أن يتسرب الإشعاع بعد ذلك إلى البيئة المحيطة .

تحفظات روسيا

من جانبه، يقول الأكاديمي الروسي في السياسة الدولية، ديميتري فيكتوروفيتش، إن "زيلينسكي، الذي استشعر قرب سيطرة القوات الروسية على المحطة، لجأ إلى التهويل في محاولة للضغط على الروس وأوروبا"، معتبرا أنه "بهذه الطريقة تدير كييف ملف المحطة والمنطقة المحيطة بها".

ويضيف لموقع "دوت الخليج: