هبوط اضطرارى لمروحية توربينية فى نيبال

جدة - نرمين السيد - وذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" اليوم الخميس، أن المروحية التابعة لشركة "شرى إيرلاينز" كانت متجهة من العاصمة النيبالية كاتماندو إلى مدينة بهايراهاوا فى جنوب غرب نيبال، وعلى متنها 78 شخصا، بينهم طاقم المروحية.
وقال أنيل ماناندهار، المتحدث باسم الشركة، إن قائد المروحية أبلغ عن وجود إشارة تفيد بوجود حريق فى المحرك الأيمن، لذا تم تحويل مسار الطائرة إلى كاتماندو على الفور.
بدوره، قال جاجاناث نيرولا، المتحدث باسم هيئة الطيران المدنى النيبالية، إن الطائرة هبطت بسلام فى كاتماندو، وأن جميع الركاب وأفراد الطاقم بخير، مشيرا إلى أنه تبين بعد فحص الطائرة عدم وجود حريق.
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