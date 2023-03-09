قاد المعارك ضد داعش.. مقتل حاكم ولاية بلخ الأفغانية فى انفجار

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع " كابول الآن" الإخبارى الأفغانى، أن انفجارًا استهدف مكتب داود مزمل حاكم بلخ فى مدينة مزار الشريف، عاصمة الولاية. ونقل الموقع عن مصادر أن الانفجار استهدف مكتب مزمل، أثناء اجتماع إدارى.

وأفادت معلومات بأن الانفجار أدى إلى مقتل شخصين وجرح 5 آخرين. وقال المتحدث باسم شرطة بلخ آصف وزيرى، إن شخصين أحدهما محمد داوود مزمل حاكم بلخ، لقيا حتفهما فى انفجار هذا الصباح، مضيفًا أن طبيعة الانفجار لم تتضح بعد.

وتجدر الإشارة إلى أن مزمل أحد كبار مسؤولى طالبان. وكان نائبًا لوزير الداخلية فى حكومة طالبان، ثم تم تعيينه محافظا لولاية ننجرهار الشرقية، حيث قاد المعارك ضد تنظيم داعش فى أفغانستان، قبل أن ينتقل إلى بلخ العام الماضى.

وتجدر الإشارة إلى أن حكومة طالبان تخوض مواجهات ضد داعش، منذ سيطرة الحركة على مقاليد الأمور فى أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكى فى أغسطس 2021.